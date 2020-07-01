Участники онлайн-хакатона решат кейсы в банковской сфере

www.mos.ru, Евгений Самарин www.mos.ru, Евгений Самарин

Онлайн-хакатон пройдет в Тюменской школе программирования с 7 по 9 августа. Участвовать могут все желающие, командой до пяти человек. При этом обязательное условие, чтобы хотя бы один член команды учился в школе программирования или был ее выпускником, год и курс не имеет значения, сообщает департамент информатизации Тюменской области.

Для решения командам будет представлено на выбор несколько кейсов от региональных компаний. Можно взять один кейс, а можно несколько. Комиссия будет оценивать работоспособность и завершенность готового решения в порядке тех приоритетов, которые расставила команда.

Задачи в хакатоне делятся на два блока: банковская сфера и информационная безопасность.

Лучших участников ждет не только денежный приз, но также мастер-класс по информационной безопасности сроком на одну неделю. На нем можно будет научиться проводить пентесты, ознакомиться с bug bounty и получить инсайды. Также победители и призеры получат книги по цифровой трансформации и программированию.

Хакатон стартует 7 августа в 12 часов и закончится 9 августа в 12 часов подведением итогов. Зарегистрироваться можно здесь.

Школа программирования – проект, реализуемый департаментом информатизации в рамках регионального проекта "Кадры для цифровой экономики". В школе может обучаться любой желающий совершенно бесплатно. Достаточно сдать входное тестирование на знание основ логики и программирования. Главная цель обучения – подготовить специалистов, обладающих теми цифровыми компетенциями, которые востребованы на региональном рынке труда. Для этого в образовательном процессе в подготовке программы активно участвуют работодатели, которым необходимы IТ-кадры. Школа наряду с другими инструментами решения задач федерального проекта составляет систему переподготовки специалистов.