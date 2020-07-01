  • 29 июля 202029.07.2020среда
  • USD71,9196
    EUR84,2610
  • В Тюмени 18..20 С 2 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В России ввели уголовную ответственность за нелегальный техосмотр

Общество, 16:04 29 июля 2020

autostat.ru

В России ужесточили наказание за организацию техосмотра без аккредитации Российского союза автостраховщиков, сообщает Госдума.

С 27 июля для такого нарушения предусмотрен штраф до 300 тыс. рублей, или обязательные работы на срок до 480 часов, или до шести месяцев ареста.

Выдача липовых карт теперь отнесена к незаконному предпринимательству и заниматься расследованием подобных дел будут органы дознания МВД. Таким образом, реформа техосмотра продолжается, нововведения принимаются, только вводят их не все сразу, разработанным пакетом, как планировалось изначально, а поэтапно. Часть из этих разработанных мер перенесли на более поздний срок, на 2021 год, отмечает Автостат.

В законченной версии итогом реформы должна стать следующая идеальная картинка: техосмотр проводят только аккредитованные РСА организации, получают за эту услугу адекватную оплату (в соответствии с территориальными коэффициентами), а доказательством проведенной по всем правилам процедуры служит фотосъемка, нелегалы на этом рынке наказываются солидными штрафами и уголовной ответственностью, торговле диагностическими картами поставлен жесткий заслон, ОСАГО не получить без диагностической карты (которая станет электронной и выявлять подделки будет проще), а водителей, которые позволят себе ездить на автомобилях без ОСАГО по липовым документам, начнут наказывать более серьезными штрафами.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# водители , техосмотр

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:48 29.07.2020Кто такой неудачник, расскажут на июльской лекции CreativeMornings
16:37 29.07.2020Юная тобольская вокалистка получила Гран-при международного конкурса
16:04 29.07.2020В России ввели уголовную ответственность за нелегальный техосмотр
15:53 29.07.2020В Тюменской области передано в лесничества 84 единицы новой техники