О качестве и безопасности фруктов и овощей можно узнать по горячей линии

| Фото: mcx.ru | Фото: mcx.ru

По вопросам качества и безопасности плодоовощной продукции и срокам годности проконсультируют жителей региона специалисты управления Роспотребнадзора по Тюменской области и Центра гигиены и эпидемиологии с 29 июля по 12 августа, сообщает ведомство.

По телефонам горячей линии можно задать вопросы, касающиеся требований к качеству и безопасности плодоовощной продукции и срокам годности в соответствии с нормативными правовыми актами РФ; необходимости маркировки плодоовощной продукции; правильного питания населения (количество и разнообразие потребляемой плодоовощной продукции); правил реализации, в том числе замороженной продукции; правильного выбора плодоовощной продукции; куда писать обращение потребителю в случае обнаружения некачественного продукта в магазине; о портале ГИР ЗПП.

Получить консультации в управлении можно по телефонам: 8 (3452) 20-27-14; 8-963-086-79-21 (вопросы в области санитарного законодательства), 8 (3452) 20-86-66, 20-31-11, 20-34-56 (вопросы защиты прав потребителей), в Консультационном центре на базе Центра гигиены и эпидемиологии: 8 (3452) 68-48-94.

Часы работы горячей линии управления: понедельник - четверг с 9 до 18 часов; пятница -с 9 - до 16 часов 45 минут; перерыв с 13 до 13 часов 45 минут.

Часы работы горячей линии Центра гигиены и эпидемиологии: понедельник - четверг с 8 до 17 часов; пятница - с 8 до 14 часов 30 минут; перерыв - с 12 до 12 часов 30 минут.

Для жителей муниципальных районов области будут работать горячие линии в территориальных отделах управления.

В случае обнаружения некачественного продукта в магазине потребитель имеет право направить обращение в управление Роспотребнадзора, которое будет рассмотрено в соответствии с требованиями Федерального закона "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". Направить обращение можно через форму на сайте Роспотребнадзора.