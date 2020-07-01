О выходе на рынки Швеции экспортеры региона узнают на вебинаре

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области (архив) | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области (архив)

Видеоконференция "Стратегии выхода экспортно ориентированных компаний России на рынок Швеции в условиях неопределенности" пройдет 6 августа, начало - в 11 часов по мск.

Ассоциация инновационных регионов России и Торговое представительство России в Швеции приглашает предприятия Тюменской области к участию, сообщает региональный департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

Мероприятие будет способствовать установлению новых контактов с Торговым представительством России и бизнес-сообществом Швеции.

Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.

По вопросам регистрации следует обращаться к Алсу Ахатовой (akhatova@i-regions.org, тел.8-917-254-83-95).

Вопросы и предложения для обсуждения можно направить не позднее 3 августа 2020 года до 12 часов по мск Александре Самолётниковой на e-mail: samoletnikova@i-regions.org, тел. 8-968-801-32-63.

Зарегистрированные участники смогут подключиться к видео-конференции по ссылке.