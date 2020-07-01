О выходе на рынки Швеции экспортеры региона узнают на вебинаре
Видеоконференция "Стратегии выхода экспортно ориентированных компаний России на рынок Швеции в условиях неопределенности" пройдет 6 августа, начало - в 11 часов по мск.
Ассоциация инновационных регионов России и Торговое представительство России в Швеции приглашает предприятия Тюменской области к участию, сообщает региональный департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.
Мероприятие будет способствовать установлению новых контактов с Торговым представительством России и бизнес-сообществом Швеции.
Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.
По вопросам регистрации следует обращаться к Алсу Ахатовой (akhatova@i-regions.org, тел.8-917-254-83-95).
Вопросы и предложения для обсуждения можно направить не позднее 3 августа 2020 года до 12 часов по мск Александре Самолётниковой на e-mail: samoletnikova@i-regions.org, тел. 8-968-801-32-63.
Зарегистрированные участники смогут подключиться к видео-конференции по ссылке.