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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

На Ямале сокращают коечный фонд для пациентов с COVID-19

Общество, 17:31 29 июля 2020

правительство Ямала | Фото: правительство Ямала

Количество коек для пациентов с COVID-19 будет сокращено в больницах и госпиталях Ямала, сообщает правительство округа.

Сегодня из 1 тыс. 570 коек заполнены около половины. Ежедневно число выздоровевших пациентов превышает количество вновь заболевших. В медицинских учреждениях округа высвобождаемый коечный фонд отдадут под оказание специализированной медпомощи.

Более 80% коечного фонда, предназначенного для больных коронавирусом, находятся в Ноябрьске и Новом Уренгое – всего 1 тыс. 24 койки. Из них заняты около 40%. Медучреждениям поручено перепрофилировать под оказание специализированной помощи койки психоневрологического диспансера, родильного и хирургического отделений в больнице Нового Уренгоя, а также сократить койки в региональном центре патриотического воспитания и кожно-венерологическом отделении больницы Ноябрьска.

С 3 августа в медицинских учреждениях округа возобновится возможность пройти медицинские комиссии – для приема на работу, получения водительского удостоверения и других целей. До 15 августа возобновится плановая помощь в поликлиниках.

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# коронавирус , Ямал

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