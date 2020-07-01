Черный котенок срочно ищет передержку или новый дом

Фото из официальной группы фонда "Потеряшки" во ВКонтакте Фото из официальной группы фонда "Потеряшки" во ВКонтакте

Двухмесячной кошечке срочно ищут передержку или новый дом. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".

Котейку нашли в подъезде на ул. 50 лет Октября. Окрас черный, кличка - Том Форд. Тем, кто возьмет малышку на передержку, фонд предоставит все необходимое. На постоянное место жительства котенка можно забрать с денежным взносом в "Потеряшки" 500 рублей. Малышка стерилизована и готова к переезду. Контакт для будущих хозяев - Елена.

Напомним, тюменцы, которые потеряли или нашли животное, могут сообщить об этом по телефону горячей линии "Потеряшек" 94-55-66.

Евгения Шевцова