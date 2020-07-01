Черный котенок срочно ищет передержку или новый дом
Фото из официальной группы фонда "Потеряшки" во ВКонтакте
Двухмесячной кошечке срочно ищут передержку или новый дом. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".
Котейку нашли в подъезде на ул. 50 лет Октября. Окрас черный, кличка - Том Форд. Тем, кто возьмет малышку на передержку, фонд предоставит все необходимое. На постоянное место жительства котенка можно забрать с денежным взносом в "Потеряшки" 500 рублей. Малышка стерилизована и готова к переезду. Контакт для будущих хозяев - Елена.
Напомним, тюменцы, которые потеряли или нашли животное, могут сообщить об этом по телефону горячей линии "Потеряшек" 94-55-66.
Евгения Шевцова