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Черный котенок срочно ищет передержку или новый дом

Общество, 18:49 29 июля 2020

Фото из официальной группы фонда "Потеряшки" во ВКонтакте

Двухмесячной кошечке срочно ищут передержку или новый дом. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".

Котейку нашли в подъезде на ул. 50 лет Октября. Окрас черный, кличка - Том Форд. Тем, кто возьмет малышку на передержку, фонд предоставит все необходимое. На постоянное место жительства котенка можно забрать с денежным взносом в "Потеряшки" 500 рублей. Малышка стерилизована и готова к переезду. Контакт для будущих хозяев - Елена.

Напомним, тюменцы, которые потеряли или нашли животное, могут сообщить об этом по телефону горячей линии "Потеряшек" 94-55-66.

Евгения Шевцова

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# домашние животные , потеряшки

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