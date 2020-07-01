Ялуторовская мастерица научит технике урало-сибирской росписи

Фото организаторов Фото организаторов

На мастер-класс по рисованию роз в урало-сибирской технике приглашает всех желающих Ялуторовский острог.

Мероприятие пройдет в прямом эфире в группах Ялуторовского острога во Вконтакте, Одноклассниках и на странице в Instagram 31 июля. Начало - в 16 часов. Проведет его мастер острога Елена Корсун.

Для участия нужно заранее подготовить плоскую и круглую кисти, бумагу и краски. Также можно расписать розами плоские предметы: крышки шкатулок, фигурки, декоративные дощечки, но при условии, что они будут подготовлены - прогрунтованы и просушены.

Присоединиться к мастер-классу можно всей семьей, мероприятие рассчитано даже на самых маленьких.

Евгения Шевцова