Викуловские активисты показали, как раскрасить жизнь яркими красками

Фото молодежного объединения "Направление ПЛЮС" Фото молодежного объединения "Направление ПЛЮС"

Профилактическое мероприятие "Раскрась жизнь яркими красками" подготовили активисты викуловского молодежного объединения "Направление ПЛЮС" для ребят из сельской глубинки.

29 июля они побывали в селе Березино. Вместе с волонтерами ребята рисовали на скорость радугу, пробовали всей командой изобразить дом и выбирали у ведущего цвета. Так активисты постарались показать, что чем ярче жизнь, тем интереснее: в ней не должно быть места вредным привычкам, лени и унынию. В завершение игры все участники получили яркие мелки для творчества.

Отметим, что акция организована в рамках Всероссийской акции "Добровольцы детям" и регионального проекта "Лето пора находок, а не потерь".

Евгения Шевцова