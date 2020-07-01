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Викуловские активисты показали, как раскрасить жизнь яркими красками

Общество, 16:27 30 июля 2020

Фото молодежного объединения "Направление ПЛЮС"

Профилактическое мероприятие "Раскрась жизнь яркими красками" подготовили активисты викуловского молодежного объединения "Направление ПЛЮС" для ребят из сельской глубинки.

29 июля они побывали в селе Березино. Вместе с волонтерами ребята рисовали на скорость радугу, пробовали всей командой изобразить дом и выбирали у ведущего цвета. Так активисты постарались показать, что чем ярче жизнь, тем интереснее: в ней не должно быть места вредным привычкам, лени и унынию. В завершение игры все участники получили яркие мелки для творчества.

Отметим, что акция организована в рамках Всероссийской акции "Добровольцы детям" и регионального проекта "Лето пора находок, а не потерь".

Евгения Шевцова

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# активисты , Викуловский район , волонтеры

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