Викуловские активисты показали, как раскрасить жизнь яркими красками
Профилактическое мероприятие "Раскрась жизнь яркими красками" подготовили активисты викуловского молодежного объединения "Направление ПЛЮС" для ребят из сельской глубинки.
29 июля они побывали в селе Березино. Вместе с волонтерами ребята рисовали на скорость радугу, пробовали всей командой изобразить дом и выбирали у ведущего цвета. Так активисты постарались показать, что чем ярче жизнь, тем интереснее: в ней не должно быть места вредным привычкам, лени и унынию. В завершение игры все участники получили яркие мелки для творчества.
Отметим, что акция организована в рамках Всероссийской акции "Добровольцы детям" и регионального проекта "Лето пора находок, а не потерь".
Евгения Шевцова