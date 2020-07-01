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Редкая книга "Великая война в образах и картинах" появилась в Тобольском музее

Общество, 17:23 30 июля 2020

Тобольский музей-заповедник ВКонтакте | Фото: Тобольский музей-заповедник ВКонтакте

Редкое издание, посвященное хронике Первой мировой войны, появилось в Тобольском музее-заповеднике. Два тома книги "Великая война в образах и картинах" состоят из 14 выпусков, оформленных в виде альбомов с индивидуальными обложками, сообщает пресс-служба Тобольского музея-заповедника.

Выпуски отражают хронику Первой мировой войны и выходили в период с 1915 по 1917 годы в Москве в типографии А. И. Мамонтова. Книги представляют особый интерес фотографиями, которые сделали официальные корреспонденты на фронтах. Кроме редких снимков, издание иллюстрировано рисунками и картинами, на которых изображены военные и политические деятели, оружие, сцены из фронтовой жизни и техника разного рода войск.

Книги Тобольскому музею передал первый заместитель председателя Тюменской облдумы, секретарь Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия" Андрей Артюхов в ходе рабочего визита.

Тобольский музей-заповедник ВКонтакте | Фото: Тобольский музей-заповедник ВКонтакте

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# Андрей Артюхов , книги , Первая мировая война , Тобольский музей-заповедник

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