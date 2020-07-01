Два крупных торговых центра строят в Тобольске

с личного аккаунта Максима Афанасьева с Instagram с личного аккаунта Максима Афанасьева с Instagram

Два крупных торговых объекта строятся в Тобольске в седьмом микрорайоне. Владельцы зданий заняты комплексным благоустройством территории.

Об этом в своем аккаунте в Instagram написал глава города Максим Афанасьев.

"С заместителем, курирующим строительное направление, Юрием Вавакиным, выехали в седьмой микрорайон. Со стороны улицы Ремезова там в ближайшее время сдается два крупных торговых объекта. Один введен в эксплуатацию относительно недавно. Все предприниматели сейчас занимаются благоустройством прилегающей территории. Решили подойти к этой теме комплексно. Вместе продумали тротуарную сеть в этом районе и план озеленения", - говорит глава Тобольска.

Все расходы по благоустройству возле торговых объектов, в том числе организацию освещения и высадку деревьев, берут на себя их владельцы, муниципалитет ремонтирует два внутримикрорайонных проезда в этом районе. По просьбе предпринимателей принято решение сделать дополнительные автобусные остановки в этом районе, отмечает Афанасьев.

"Утром этого дня побывал еще на одном объекте бизнеса – автоцентре семьи Алейниковых. Повод приятный – поздравил владельцев и коллектив с 25-летием бизнеса. Когда с душой подходишь к делу, которое делаешь, есть отдача и результат. Благодарю за работу и любовь к городу!" - сказал глава города.

Анжела Лебедева