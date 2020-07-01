Иностранцев, осужденных за преступления в Тюменской области, депортировали на родину

| Фото: УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Трех иностранцев, отбывавших наказание в местах лишения свободы Тюменской области, доставили в Москву. Из столицы их отправили домой, сообщает региональное УМВД.

Мужчины 1982 и 1985 годов рождения были осуждены на 10 лет за покушение на сбыт наркотиков. Третий иностранец получил девять месяцев за незаконное пересечение границы РФ.

В настоящий момент мужчины депортированы в страну гражданской принадлежности. Главное управление по вопросам миграции организовало чартерный рейс для 212 иностранцев, доставленных в столицу со всей страны.

В отношении всех депортированных принято решение о нежелательности их пребывания в России - это является основанием для последующего отказа во въезде в Российскую Федерацию.