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Море цветов на усадьбе Ширшовых радует жителей села Аромашево

Общество, 16:12 30 июля 2020

Марины Будановой | Фото: Марины Будановой

Настоящее море цветов раскинулось по всему периметру усадьбы супругов Ширшовых на ул. Переулок Кирова в с. Аромашево. Такого буйства красок нигде не увидишь.

Хозяйка дома, 67-летняя Людмила Ширшова цветами увлеклась в 19 лет благодаря соседу, учителю местной школы, который дал ей первые семена. Сейчас рассаду она получает сама, за редким исключением покупает новые сорта цветов.

Цветы благоухают весь сезон, с ранней весны до поздней осени. Разноцветьем радуют многолетники: лилии, лаватера, флоксы, гортензия, каспея. Есть и однолетние культуры.

"Усадьба – украшение села. Супруг помогает ей в ведении дел по цветочному хозяйству, - говорит ведущий специалист управления делами администрации Аромашевского района Марина Буданова. - Сорняков нигде не встретишь. У Ширшовых есть еще один огород, на котором они выращивает овощи. Людмила Тимофеевна - знатная хозяйка".

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Женщина хорошая, доброжелательная, поэтому у нее и цветы растут без особых проблем, уверена Марина Буданова. Зачастую к цветоводу Людмиле Ширшовой обращаются родители будущих первоклассников - богатый букет гарантирован.

Аромашевцы, глядя на усадьбу Ширшовых, стараются свои прилегающие территории благоустраивать, украшать цветниками.

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Анжела Лебедева

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# Аромашево , цветы

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