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В Тюменской области 78 тысячам работающим пенсионерам повысят пенсии с 1 августа

Общество, 09:38 31 июля 2020

duma.gov.ru

78 тыс. тюменских работающих пенсионеров в августе получат повышенную пенсию.

Повышение пенсии, сообщает отделение Пенсионного фонда России (ПФР) по Тюменской области, обусловлено проведением ежегодного беззаявительного перерасчета (корректировки) размеров страховой пенсии работающих пенсионеров.

На беззаявительный перерасчет страховой пенсии имеют право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых их работодатели в 2019 году уплачивали страховые взносы.

В отличие от традиционной индексации страховых пенсий, когда их размеры увеличиваются на определенный процент, прибавка к пенсии от перерасчета носит индивидуальный характер: ее размер зависит от уровня заработной платы работающего пенсионера в 2019 году, то есть от суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных коэффициентов.

Максимальная прибавка от перерасчета ограничена тремя пенсионными коэффициентами в денежном эквиваленте, то есть не может составлять более 261 рубля (исходя из стоимости пенсионного коэффициента за 2019 год - 87,24 рубля).

На сегодняшний день в Тюменской области проживают более 372 тыс. получателей страховых пенсий по старости и по инвалидности, из них около 78 тыс. пенсионеров продолжают работать.

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