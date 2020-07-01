В Юргинской больнице появился передвижной мобильный комплекс

| Фото: yurga72.ru | Фото: yurga72.ru

Мобильный лечебно-диагностический комплекс появился в Юргинской районной больнице, сообщает информационно-издательский центр "Призыв".

Оборудование предназначено для проведения лечебных и профилактических мероприятий – флюорограф, спирограф, электрокардиограф, аппараты ЭКГ и УЗИ, глюкометр, дефибриллятор и дыхательный аппарат, смотровой кабинет врача-гинеколога, кабинет забора анализов.

"По сути, это фельдшерско-акушерский пункт на колесах. Он позволяет проводить даже реанимацию пациента. В ближайшее время составим график выездов специалистов и будем максимально использовать возможности нового оснащения", - рассказал старшая медицинская сестра Алена Попова

Комплекс размещен на базе автомобиля КамАЗ и легко доберется до удаленных сел и деревень даже по бездорожью.