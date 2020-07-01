Сладковский район возглавил областной рейтинг эффективности органов местного самоуправления
Сладковский район возглавил рейтинг оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Тюменскйо области за 2019 год.
Муниципальный район третий год удерживает лидерство в данном рейтинге.
"Этот показатель говорит о том, что мы живем с предпринимателями на одной волне. Внутренние инвестиции у нас хорошо работают, надеюсь, что и внешние инвесторы, узнав о том, что в Сладковском районе всесторонне помогают предпринимателям, захотят к нам прийти. И каждый из них получит грамотное, профессиональное сопровождение", - сказал в интервью корреспонденту "Тюменской линии" глава администрации Сладковского района Александр Иванов.
По словам главы муниципального образования, субсидию, которую администрация Сладковского района получала уже дважды от правительства Тюменской области - 10 миллионов рублей - направляют на грантовую поддержку предпринимателям, часть – на развитие территорий.
Областной рейтинг оценки эффективности органов местного самоуправления включаеет в себя развитие и состояние инвестиционного и предпринимательского климата, конкурентной среды в муниципальных образованиях региона, выявление лучших практик по сопровождению реализации инвестиционных проектов, созданию рабочих мест и развитию малого и среднего предпринимательства, мотивацию муниципалитетов на увеличение доходов местного бюджета от поступления местных налогов и специальных налоговых режимов.
Результаты рейтинга формируются с учетом мнения предпринимательского сообщества. Оценка предпринимательским сообществом развития предпринимательского и инвестиционного климата в Сладковском районе составила 4,74 — первое место; на втором месте Бердюжский район с оценкой 4,71 и на третьем — Сорокинский район - 4,63 балла.
Анжела Лебедева