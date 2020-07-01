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Между новой набережной Туры и Заречным парком может появиться велодорожка

Общество, 15:42 31 июля 2020

duma.tyumen-city.ru

Благоустройство прилегающей к набережной территории обсудили депутат Тюменской гордумы Андрей Лазарев и заместитель директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгений Сорокин во время рабочей поездки по строящимся объектам избирательного округа № 11.

Андрей Лазарев отметил, что для создания более комфортной среды на прилегающей к набережной территории нужно понизить газоны, укрепить обочины, отремонтировать наружное освещение и привести в порядок зеленые насаждения и земельные участки, свободные от застройки.

"На заброшенных участках строительство не ведется, они заросли травой и кустарниками, создавая угрозу безопасности пешеходов", – считает депутат.

Народный избранник считает, что жители микрорайона по достоинству оценят велопешеходную дорожку, которая может соединить набережную левого берега Туры с Заречным парком. Андрей Лазарев обсудил с представителем городской администрации возможность реализации такого проекта.

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# благоустройство , велодорожки , гордума , набережная Туры

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