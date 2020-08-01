Тюменцы могут повысить квалификацию, обратившись в центры занятости

| Фото: trud.admtyumen.ru | Фото: trud.admtyumen.ru

Более 500 граждан Тюменской области старше 50 лет прошли профессиональное обучение в 2020 году, сообщает региональный департамент труда и занятости населения.

"Уже второй год востребованными остаются специальности: бухгалтерский учет и налогообложение, делопроизводство, управление персоналом, государственные и муниципальные закупки, социальная работа, охрана труда. Появились и новые актуальные направления подготовки - дезинфектор, медицинский регистратор, маркетолог-аналитик, организация волонтерской деятельности, ресторанного бизнеса", - рассказала начальник управления занятости департамента труда и занятости населения Тюменской области Ирина Ведрова.

Сроки обучения могут быть различными, но не более трех месяцев. Стоимость обучения одного человека за курс в текущем году составляет не более 53,4 тысяч рублей. Если работник направляется учиться в другую местность, то работодателю компенсируются не только затраты на его обучение, но также на проезд, наем жилья и выплату суточных (не более 118 тысяч рублей).

Незанятым гражданам, не получающим государственную пенсию, в период обучения выплачивается стипендия, равная минимальной зарплате (12 130 руб.), увеличенной на районный коэффициент.

Для участия в программе нужно обратиться в центр занятости по месту жительства. Порядок обращения уточняйте с учетом требований режима повышенной готовности.