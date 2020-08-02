В Тюменском районе продолжаются ремонт многоквартирников и строительство дорог

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Сезон по строительству и благоустройству - в самом разгаре. В Тюменской районе подрядчики выполнили более 50 процентов работ.

По информации "Службы заказчика", на 58% выполнен ремонт конструктивных элементов в рамках капитального ремонта многоквартирных домов. В Боровском с опережением графика идет капремонт на 34 домах.

Продолжается ремонт дорог. За счет местного бюджета приведено в порядок 24 улицы из 27. В рамках программы "Безопасные и качественные автомобильные дороги" готово 79 улиц из 164, в работе – 34 улицы.

Завершается благоустройство территории у нового Мальковского спорткомплекса, в графике работают строители школы в микрорайоне Молодежный Переваловского МО, дома культуры в п. Московский; крытого ледового катка в п. Винзили.

Новое оборудование и мебель завозят в отремонтированную детскую школу искусств в с. Онохино и дом культуры в с. Каскара. Финишные фасадные и сантехнические работы идут в новом фельдшерско-акушерском пункте села Муллаши.

Практически готова к открытию дополнительная группа в детском саду "Сибирячок" села Червишево, новая кровля украшает детский сад "Вишенка" в селе Луговом.

В селах Каменка и Луговое скоро появятся современные спортивные площадки, а в селе Яр с уже ждут открытия площадки для мини-футбола.

В Андреевской школе демонтируют внутренние конструкции: там начался капитальный ремонт, сообщает Пресс-служба главы Тюменского района.