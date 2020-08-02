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Успешные тоболяки могут стать наставниками трудных подростков

Общество, 14:23 02 августа 2020

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Набор наставников для подростков в рамках социального проекта "Шанс" стартует в Тобольске 5 августа.

С сентября по декабрь 10 молодых активистов возьмут шефство над подростками, которым необходима поддержка и помощь. За 4 месяца персональный наставник покажет ребенку варианты самореализации. Чтобы присоединиться к проекту, необходимо заполнить заявку.

Результаты совместной работы наставников и подопечных представят на выпускном в декабре, где дети поделятся опытом и расскажут об изменениях после участия в 25 событиях проекта: образовательных лекциях, творческих мастерских и спортивных тренировках.

"Мы хотим привлечь к наставничеству активных и реализовавшихся молодых людей, которые на собственном примере покажут, как сформировать позитивное будущее, — отметила руководитель мультицентра "Моя территория" в Тобольске Светлана Спехова, —в подростковом возрасте каждый из нас нуждался в поддержке. Мы хотим направить подростка и рассказать, как самореализоваться наиболее эффективно и заявить о своей уникальности".

Программа наставничества "Шанс" реализуется в Тюменской области с 2016 года, пишет "Комсомольская правда- Тюмень".

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