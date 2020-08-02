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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Новые методики для реабилитации инвалидов внедряют в регионе

Общество, 18:14 02 августа 2020

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Специалисты Тюменского областного центра реабилитации инвалидов в условиях режима повышенной готовности используют методики, базирующиеся на компьютерных технологиях.

Например, система аудиокоррекции РуЛисен. Пациент через наушники прослушивает определенные наборы звуков. Обычные сигналы сочетаются с высоко- и низкочастотными. Подавая звуки на определенной частоте, врачи стимулируют наиболее проблемные и необходимые зоны высшей нервной деятельности. Система эффективна для развития речи, внимания, памяти и саморегуляции у детей и у взрослых.

К этой же группе можно отнести любимый многими мамами аудиовизуальный комплекс "Диснет", созданный для проведения сеансов психологической разгрузки и мобилизации. Кроме того с его помощью психолог может протестировать текущее психологическое состояние человека.

На других принципах действует аппарат для динамической электронейростимуляции ДиаДЭНС. Он воздействует микротоками на рецепторы кожи, тем самым вызывает ответные реакции в органах и тканях. Его применяют при острых и хронических болевых синдромах, травмах, заболеваниях органов дыхания, пищеварения, сердечно-сосудистой, эндокринной систем, а также используют для реабилитации после перенесенных заболеваний, хирургических операций, пишет департамент социального развития Тюменской области.

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