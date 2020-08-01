Сотрудники Росгвардии предотвратили кражи из крупных тюменских супермаркетов

| Фото: управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: управление Росгвардии по Тюменской области

Более 500 раз выезжали в июле сотрудники тюменского отдела вневедомственной охраны по сигналам тревоги, поступавшим с охраняемых объектов различных форм собственности и мест хранения имущества граждан. Краж на объектах не допущено, сообщает управление Росгвардии по Тюменской области.

Так, накануне в одном их торговых центров по ул. Дмитрия Менделеева молодой человек, воспользовавшись невнимательностью продавцов, пытался похитить строительные инструменты. Сотрудники службы охраны нажали на кнопку тревожной сигнализации, вызвав сотрудников Росгвардии. Попытка совершения преступления была пресечена.

Аналогичные случаи произошли еще на двух торговых объектах. В одном из них трое тюменцев попытались похитить товары на сумму свыше 9 тыс. рублей. Оперативно прибывшие росгвардейцы задержали правонарушителей и передали в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства, возбуждены уголовные дела.