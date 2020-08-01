Звание ветерана труда жителю Бердюжского района присвоили после вмешательства прокуратуры

| Фото: Генеральная прокуратура РФ во ВКонтакте | Фото: Генеральная прокуратура РФ во ВКонтакте

Проверку по обращению 59-летнего жителя с. Бердюжье, которому отказали в присвоении звания "Ветеран труда", провела прокуратура Бердюжского района Тюменской области, сообщает ведомство.

Установлено, что в декабре 2000 года заявителю, работавшему водителем в Бердюжских районных электрических сетях, в связи с празднованием профессионального праздника - Дня энергетика - была вручена благодарность Министерства энергетики Российской Федерации за образцовое выполнение трудовых обязанностей и безупречную работу в топливно-энергетическом комплексе. Однако в присвоении мужчине звания "Ветеран труда" в феврале 2020 года было отказано в связи с расхождением в написании его фамилии в наградном документе и паспорте.

Прокурор района обратился в суд с заявлением об установлении факта принадлежности благодарности пожилому человеку. Бердюжский районный суд требования прокурора удовлетворил. Решение суда вступило законную силу. Мужчине присвоено звание "Ветеран труда", что позволит ему получать меры социальной поддержки.