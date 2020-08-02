Новые сельские ФАПы открывают доступ к телемедицине

| Фото: www.rosminzdrav.ru | Фото: www.rosminzdrav.ru

Шесть современных smart-ФАПов откроются Нижнетавдинском районе в 2020 году. В рамках нацпроекта "Здравоохранение" они появятся поселках Карагандинский, Тукман и Торгили, деревнях Красный Яр и Новопокровка и селе Конченбург, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Новые медицинские комплексы кардинально отличаются доступом к телемедицине. В них есть вся необходимая для оказания экстренной, неотложной и плановой помощи медицинская техника, включая электрокардиографы, экспресс-анализаторы количества холестерина и сахара в крови и другие приборы.

"Есть все, что требуется для грамотной и всесторонней диагностики состояния пациента, – отметил заведующий направлением ФАПов областной больницы №15 Олег Фалалеев. – Но не менее важно и то, что сельский фельдшер больше не один. Он в любой момент может передать коллегам данные, полученные при помощи диагностической аппаратуры, по беспроводной связи и специальному защищенному каналу. И получить консультацию, например, врача узкой специальности - хоть кардиолога, хоть невролога".

Консультироваться фельдшеры ФАПов могут не только с коллегами из своей больницы, но со специалистами из клиник в областной столице. Более того – специалисты практикуют и онлайн-консультации пациентов с профильными врачами.

Житель села записывается на прием и, вместо того, чтобы час добираться до районного центра или еще дольше до областной столицы, просто приходит в свой ФАП. И вместе с лечащим его фельдшером усаживается перед монитором компьютера. Например, кардиолог, заранее ознакомившийся и с медкартой пациента и с результатами его анализов, задает вопросы, анализирует состояние, назначает лечение или дает рекомендации по коррекции терапии.

Всего в 2020 году в Тюменской области планируется открыть 41 модульный фельдшерско-акушерский пункт.