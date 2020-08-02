В ямальские реки выпустили восемь миллионов мальков муксуна

| Фото: www.yanao.ru | Фото: www.yanao.ru

Почти 8 млн мальков муксуна выпустили в реки Обь-Иртышского бассейна предприятия "Газпромнефть-Ямал" и "Газпромнефть-Развитие" совместно с Собским рыбоводным заводом. Из-за большого объема рыбы выпуск продолжался несколько дней, сообщает правительство ЯНАО.

Подсчет вела комиссия, в которую входили представители региональных органов власти и федерального агентства по рыболовству. Для транспортировки мальков был использован рыбопровод – специальная труба, по которой муксун отправился в реку. Такой способ является наименее травматичным.

До попадания в естественную среду обитания рыба проходит цикл развития на заводе: от оплодотворения и инкубации икры на протяжении восьми месяцев до выращивания молоди – при 18-разовом питании и ежедневном взвешивании. Достигнув массы в 0,5 грамма, подросшие мальки готовы отправляться в дальнейшее плавание.

"Рыбная отрасль для Ямала – одна из базовых, поэтому восстановление популяций ценных промысловых видов является насущной задачей. Обеспечивая совместно с недропользователями и научно-исследовательскими организациями ее комплексное решение, мы закладываем основу для успешного развития рыбодобычи в регионе на десятилетия вперед", - отметил директор департамента агропромышленного комплекса ЯНАО Виктор Югай.