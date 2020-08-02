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Эксперты ТюмГУ рассчитали индекс развития человеческого потенциала региона

Общество, 14:49 02 августа 2020

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Тюменская область находится в группе регионов с высоким индексом развития человеческого потенциала. Это выяснили эксперты Финансово-экономического института ТюмГУ, сообщает пресс-служба вуза.

При расчете применялась методология, используемая при международных исследованиях по развитию человеческого потенциала ООН с учетом на регионального масштаба.

"Переход России к новой модели экономического роста возможен только на основе полного использования человеческого потенциала. Его необходимо изучать и развивать", – пояснила доцент Алла Леонтьева.

Выяснилось, что наибольшее влияние на индекс развития человеческого потенциала оказали два критерия: индекс дохода и индекс образования. Индекс образования традиционно в нашей стране высокий, на юге Тюменской области он почти достиг максимального значения.

В то же время индекс дохода за последние пять лет продемонстрировал неравномерную динамику.

"Ориентирами при проведении социально-экономической политики в регионе должна стать прежде всего сфера здравоохранения в комплексе с эффективными природоохранными мерами, охраной правопорядка, занятости", – заключила Леонтьева.

Исследование проводилось при поддержке гранта Российского фонда фундаментальных исследований на базе официальных статистических данных, начиная с 2014 года.

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