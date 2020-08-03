За полгода жители тюменских сел провели в Интернете более двух тысяч часов

| Фото: Ростелеком | Фото: Ростелеком

Более 66 тыс. жителей Тюменской области из 174 сел и деревень пользуются бесплатным интернетом в рамках федеральной программы устранения цифрового неравенства. За шесть месяцев 2020 года они воспользовались точками Wi-Fi более 290 тыс. раз и провели в сети около 2 тыс. часов, сообщает "Ростелеком".

Самыми активными пользователями оказались жители поселка Сибиряк Тобольского района - они совершили более 24 тыс. интернет-сессий. На втором и третьем месте по активности жители поселков Новикова Исетского района (11 тыс. интернет-сессий) и Лесной Заводоуковского района (8 тыс. интернет-сессий).

В среднем за месяц жители региона скачивают более 3 тыс. Гб информации - это почти 2 тыс. фильмов, 500 тыс. песен или 1 млн 500 тыс. фотографий.

Федеральная программа по устранению цифрового неравенства предусматривает создание зон бесплатного Wi-Fi в селах с населением от 250 до 500 человек. Доступ в сеть позволяет решать огромный спектр вопросов – коммерческих, бытовых, социальных. Так, например, через портал государственных услуг можно удаленно взаимодействовать с налоговой инспекцией, Пенсионным фондом или записаться к врачу.

Напомним, в 2014 году Федеральное агентство связи и "Ростелеком" заключили контракт на реализацию федеральной программы устранения цифрового неравенства. Провайдер устанавливает точки бесплатного доступа в интернет в малых населенных пунктах, в том числе 204 населенных пунктах Тюменской области. Для предоставления услуги специалисты "Ростелекома" устанавливают опору и монтируют точку доступа Wi-Fi. Радиус действия каждой точки Wi-Fi составляет до 100 метров, при этом они размещаются таким образом, чтобы в зону охвата входили социально значимые объекты населенных пунктов: школы, библиотеки и больницы.