Тюменцы оплачивают парковку через мобильное приложение

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 5 тыс. раз скачали горожане приложение "Тюменские парковки" с начала 2020 года, сообщает администрация Тюмени.

С помощью приложения процедура оплаты парковки значительно облегчается. Более того, оно дает возможность пользователям произвести постоплату.

"Функция постоплаты очень удобна для автомобилистов, особенно когда человек торопится. Произвести постоплату можно в течение дня до 23 часов 59 минут. В целом мобильное приложение является самым удобным способом оплаты. При этом нареканий от пользователей не поступало", – отметил директор "Тюменьгортранса" Алексей Санник.

Для того чтобы оплатить придорожную парковку в мобильном приложении, необходимо выбрать на карте парковку и нажать кнопку "К оплате", а затем – "Постоплата за сутки". Далее в появившейся форме необходимо заполнить все поля и успешно завершить оплату. Также такая возможность доступна для зарегистрированных пользователей сайта "Тюменские парковки"

Для оплаты через паркомат необходимо в течение первых 15 минут с момента постановки транспортного средства на парковочное место оплатить время, которое вы планируете провести на парковке. Если продолжительность стоянки меньше 15 минут, оплачивать парковку не требуется.

Получить информацию о работе парковочного пространства Тюмени можно по бесплатному круглосуточному номеру телефона 8-800-250-0722.