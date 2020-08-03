Житель Казанского оплатил долг по алиментам, чтобы получить новую работу

| Фото: ФССП России во "Вконтакте" | Фото: ФССП России во "Вконтакте"

Долг в 70 тыс. рублей по алиментам погасил житель с. Казанское, чтобы устроится на новую работу, сообщает УФССП России по Тюменской области.

56-летний мужчина некоторое время работал неофициально и не перечислял средства в счет алиментов для своего сына. Накопился долг общей суммой в 70 тыс. рублей. Судебный пристав-исполнитель разъяснил должнику возможные негативные последствия при неисполнении решения суда. Мужчина сознался, что нашел перспективную работу за пределами района и проблемы с законом ему не нужны.

Судебным приставом-исполнителем был сделан перерасчет задолженности и уже на следующий день гражданин перевел на счет взыскательницы всю сумму долга.