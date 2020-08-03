  • 3 августа 20203.08.2020понедельник
  • В Тюмени 22..24 С 2 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Житель Казанского оплатил долг по алиментам, чтобы получить новую работу

Общество, 17:54 03 августа 2020

ФССП России во "Вконтакте" | Фото: ФССП России во "Вконтакте"

Долг в 70 тыс. рублей по алиментам погасил житель с. Казанское, чтобы устроится на новую работу, сообщает УФССП России по Тюменской области.

56-летний мужчина некоторое время работал неофициально и не перечислял средства в счет алиментов для своего сына. Накопился долг общей суммой в 70 тыс. рублей. Судебный пристав-исполнитель разъяснил должнику возможные негативные последствия при неисполнении решения суда. Мужчина сознался, что нашел перспективную работу за пределами района и проблемы с законом ему не нужны.

Судебным приставом-исполнителем был сделан перерасчет задолженности и уже на следующий день гражданин перевел на счет взыскательницы всю сумму долга.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# алименты , Казанское

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:14 03.08.2020Тюменским молодоженам разъяснили новые послабления по COVID
18:16 03.08.2020#Тюменскоелето объединило более одиннадцати тысяч школьников
17:54 03.08.2020Житель Казанского оплатил долг по алиментам, чтобы получить новую работу
17:32 03.08.2020В России изменили порядок признания жилья непригодным из-за ЧС