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Писательница Наталья Корсак поговорит с тюменцами о литературе

Общество, 14:25 03 августа 2020

из сообщества "Библиотечный центр для молодежи г.Тюмень" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Библиотечный центр для молодежи г.Тюмень" во ВКонтакте

Прямой эфир "Культура? Здесь!" с тюменской писательницей Натальей Корсак начнется 3 августа в 19 часов 30 минут. Трансляция пройдет в сообществе Информационно-библиотечного центра для молодежи.

"Поговорим о волшебстве в нашей жизни: почему важно верить в чудеса и развивать свою фантазию. Узнаем работающие практики для тренировки воображения и, конечно, поговорим о литературе. Рассмотрим такие жанры, как сказка, фантастика, фэнтези и магический реализм. Расскажем об их стилевых особенностях", — сообщают организаторы онлайн-встречи.

Прямой эфир будет интересен взрослым и детям старше 12 лет, которые хотят узнать больше о жанровой литературе.

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# библиотеки , книги , литература , писатели , прямой эфир , творчество

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