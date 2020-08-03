Писательница Наталья Корсак поговорит с тюменцами о литературе

| Фото: из сообщества "Библиотечный центр для молодежи г.Тюмень" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Библиотечный центр для молодежи г.Тюмень" во ВКонтакте

Прямой эфир "Культура? Здесь!" с тюменской писательницей Натальей Корсак начнется 3 августа в 19 часов 30 минут. Трансляция пройдет в сообществе Информационно-библиотечного центра для молодежи.

"Поговорим о волшебстве в нашей жизни: почему важно верить в чудеса и развивать свою фантазию. Узнаем работающие практики для тренировки воображения и, конечно, поговорим о литературе. Рассмотрим такие жанры, как сказка, фантастика, фэнтези и магический реализм. Расскажем об их стилевых особенностях", — сообщают организаторы онлайн-встречи.

Прямой эфир будет интересен взрослым и детям старше 12 лет, которые хотят узнать больше о жанровой литературе.