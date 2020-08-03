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Список жизненно важных лекарств в РФ увеличился втрое

Общество, 14:47 03 августа 2020

www.mos.ru

215 позиций включены в новый список жизненно необходимых и важнейших лекарств. За последние 10 лет этот документ ни разу не менялся и включал лишь 57 позиций, сообщает пресс-служба правительства РФ.

"Особо хочу отметить решение о производстве лекарств. Правительство актуализирует перечень стратегически значимых препаратов, которые должны производиться на территории Российской Федерации. В новый список войдут 215 позиций из перечня Среди них – препараты для лечения орфанных и социально значимых заболеваний. Все они будут производиться в России. Наша задача – обеспечить доступность современных, эффективных и востребованных препаратов. Это напрямую влияет на здоровье и жизнь людей!" - заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время встречи с вице-премьерами 3 августа.

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