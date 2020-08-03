В России изменили порядок признания жилья непригодным из-за ЧС

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Граждане, чьи дома пострадали из-за чрезвычайной ситуации, смогут быстрее и проще получить новое жилье. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает правительство РФ.

Речь идет о новом алгоритме работы межведомственных комиссий, которые признают дома непригодными для проживания. Теперь пострадавшим гражданам не придется подавать в комиссию документы о праве собственности и заявление о проведении обследования их дома. На основе данных Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) будет формироваться сводный перечень жилых объектов, находящихся в границах зоны ЧС. Все дома на этой территории будут обследованы в сокращенные сроки.

На подготовку заключения комиссии отводится 20 календарных дней. После этого в течение 10 дней выпускается распоряжение о сроках расселения граждан, чьи дома признаны непригодными.

Если по каким-либо причинам дом не включен в сводный перечень, собственник сможет подать заявление в комиссию о проведении обследования жилья.

Механизм признания жилья непригодным решили изменить после наводнения в Иркутской области в июне 2019 года. Тогда из-за несовершенства действующих правил не все люди могли оперативно получить новое жилье взамен разрушенного стихией.