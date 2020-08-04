В Москве установят монумент медикам, борющимся с коронавирусом

| Фото: Минздрав России во Вконтакте | Фото: Минздрав России во Вконтакте

Подвиг медиков во время эпидемии COVID-19 увековечат в монументе, сообщает Минздрав России.

Памятник возведут на территории Сеченовского университета в Москве. Он будет призван напомнить о той самоотверженности и ответственности, которую проявили медицинские работники в борьбе с пандемией.

Как отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко, в оказании помощи больным коронавирусом приняли участие более 500 тыс. медицинских работников, а соответствующую переподготовку и обучение прошли 1,5 миллиона врачей и медсестер.

"Это был вызов для всей системы. И надо отдать должное всем: врачам, медсестрам, младшему медперсоналу, врачам и другим сотрудникам скорой помощи, - все они проявили героизм и самоотверженность, не допустив гибели десятков тысяч людей", - подчеркнул Михаил Мурашко.