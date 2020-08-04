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Тюменские школьники нарисовали свою библиотеку мечты

Общество, 14:14 04 августа 2020

Областная научная библиотека им. Менделеева. | Фото: Областная научная библиотека им. Менделеева.

59 работ отравили школьники из Тюмени, Ялуторовска, Тобольска, Ишима и районов Тюменской области на конкурс детского рисунка "Библиотека моей мечты".

В младшей возрастной категории первые места заняли Алиса Крымова (Тюмень), Снежана Жукович (д. Баландина, Казанского района) и Мария Белоусова (Тюмень), сообщает Областная научная библиотека им. Менделеева.

Конкурс проводился с 8 июня по 21 июля 2020 года. Принять участие в нем могли жители Тюменской области в возрасте от 7 до 14 лет. Победители и призеры получат дипломы и призы: за первое место – 2 тыс. рублей, второе – 1 тыс. 500 рублей, третье – 1 тыс. рублей.

Областная научная библиотека им. Менделеева. | Фото: Областная научная библиотека им. Менделеева.

Участникам, занявшим призовые места, будут направлены дипломы в электронном виде, всем остальным – благодарственные письма. Награждение победителей состоится после снятия всех ограничительных мер. Список победителей и их работы - в группе библиотеки во ВКонтакте.

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# конкурс рисунков

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