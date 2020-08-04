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Почти четыре тысячи тонн сена заготовили в Аромашевском районе

Экономика, 13:52 04 августа 2020

Фото: mcx.ru

3 тыс. 880 т сена заготовили хозяйства Аромашевского района. План выполнен на 92%.

Про данным управления сельского хозяйства районной администрации, заготовку сена продолжают два предприятия. Сенажом занимаются четыре хозяйства, два из них уже завершили кампанию. Всего по району заготовлено 4 тыс. 180 тонн сенажа - 62% плана. К заготовке силоса пока не приступали, сообщила начальник управления сельского хозяйства Светлана Волкова.

Всего корма в 2020 году заготавливали 10 хозяйств: восемь молочного направления и два - мясного. "Объемы кормов в этом году ниже ожидаемого - сказалась засуха. Хозяйства работают в привычном режиме, без кормов никто не останется", - заверила Светлана Волкова.

Евгения Шевцова

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# Аромашевский район , заготовка кормов

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