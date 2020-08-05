На лечение и отдых в "Большой Тараскуль" отправятся тринадцать ямальских семей

| Фото: из архива здравницы «Большой Тараскуль» | Фото: из архива здравницы «Большой Тараскуль»

13 ямальских семей в августе отправятся на отдых и оздоровление в тюменскую здравницу "Большой Тараскуль". Как сообщают в департаменте социальной защиты населения Ямало-Ненецкого автономного округа, среди них - жители Салехарда, Ноябрьска, Лабытнанги, Губкинского, а также Тазовского, Пуровского, Красноселькупского и Приуральского районов. Все они получили льготные путевки и решили не переносить отдых на следующий год из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Напомним, что семейная здравница "Большой Тараскуль" принимает у себя семьи для отдыха и реабилитации как на платной, так и на бесплатной основе. Оздоровиться безвозмездно здесь могут ямальские семьи с детьми-инвалидами, детьми, состоящими на диспансерном учете в медицинских организациях округа, а также нуждающиеся в этом многодетные семьи. Сейчас в центре реабилитации завершают программу оздоровления четыре ямальские семьи.

Все необходимые меры безопасности в условиях распространения коронавирусной инфекции в санатории соблюдают. Как пояснила заведующая отделением психолого-педагогической и социальной реабилитации здравницы Елена Кутькина, для проведения спортивных и развлекательных мероприятий используются открытые пространства на территории центра - беседки, детские игровые и спортивные площадки. Поверхность всех модулей ежедневно обрабатывается. Услуги специалистов – педагога-психолога, логопеда, воспитателя, инструкторов по физкультуре и труду – отдыхающие получают по предварительной записи, чтобы минимизировать контакты.

Для прохождения реабилитации в санатории при себе необходимо иметь отрицательный тест на COVID-19, полученный не позднее двух суток до даты заезда, документ, подтверждающий отсутствие контакта с вероятными больными COVID-19, а также средства индивидуальной защиты – маски, перчатки.

Подробнее можно узнать в органах соцзащиты по месту жительства или по телефону: 8 (3452) 21-47-29.