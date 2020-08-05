Тюменских журналистов приглашают на конкурс деловых СМИ

| Фото: fssprus.ru | Фото: fssprus.ru

Журналистов, редакции и редакционные коллективы приглашают принять участие в конкурсе "Экономическое возрождение России" по итогам 2020 года. Конкурс проводится в два этапа - на региональном уровне и на федеральном. На региональный этап конкурса заявки принимают до 1 февраля 2021 года, сообщает Торгово-промышленная палата РФ.

Всероссийский конкурс журналистов "Экономическое возрождение России" ежегодно проводится Торгово-промышленной палатой Российской Федерации и Союзом журналистов России с 1993 года.

Основные номинации федерального этапа конкурса: лучшие федеральные средства массовой информации (газеты и журналы, информационные агентства, теле- и радиокомпании, интернет-издания); лучшие региональные средства массовой информации (газеты и журналы, информационные агентства, теле- и радиокомпании, интернет-издания); лучшие индивидуальные публикации в печатных изданиях, материалах информационных агентств, теле- и радиопрограммах; лучшие СМИ в системе ТПП РФ (газеты, журналы, телепрограммы, интернет-издания); лучшие отраслевые СМИ (газеты, журналы, интернет-издания); успешный старт (участвуют журналисты до 25 лет с опытом профессиональной деятельности до 4 лет); лучший пресс-секретарь/специалист по связям с общественностью и работе со СМИ в системе ТПП.