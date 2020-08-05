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У Тенистого сквера в Тюмени появился зеленый уголок

Общество, 10:35 05 августа 2020

"Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Обновленный зеленый уголок появился рядом с Тенистым сквером в Ленинском округе Тюмени. Территорию площадью 3 тыс. 150 кв. м отремонтировали в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщает городская администрация.

Все работы подрядчик завершил в июле, теперь в течение 10-15 рабочих дней идет приемка работ. Специалисты управы проверяют соблюдение технологии, соответствие проектной документации.

"Территория заметно похорошела. В зеленом уголке было заменено наружное освещение, установлено десять опор – старые конструкции имели неприглядный вид. Заменена брусчатка, разбит газон и высажены цветы на центральной аллее, установлены скамейки и урны. Мы впервые работали с этой подрядной организацией, она выполнила свои обязательства", - рассказал руководитель управы Ленинского административного округа Александр Ильин.

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