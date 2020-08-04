Астрономическая неделя в Тюмени

Фото: NASA Фото: NASA

Три кометы на вечернем небе порадуют любителей астрономии в Тюмени с 4 по 9 августа.

Это PANSTARRS (C/2017 T2), Lemmon (C/2019 U6) и NEOWISE (C/2020 F3). По данным портала Astronet, все три хвостатые странницы будут находиться рядом, а 6 августа сблизятся максимально. Искать их нужно в созвездиях Волопаса и Волос Вероники недалеко от яркой звезды Арктур. Наблюдать кометы лучше в телескоп.

Также всю неделю будет продолжаться утренний парад планет, когда все планеты Солнечной системы находятся водной части неба. Из-за удаленности от Земли не все объекты можно увидеть невооруженным глазом или в любительский телескоп.

Раньше всех на небе появляются Юпитер и Сатурн - их можно наблюдать уже на вечернем небе. Планеты движутся рядом по созвездию Стрельца. Уже в небольшой телескоп или мощный бинокль можно рассмотреть главные особенности этих планет: кольцо Сатурна и полосы на поверхности Юпитера. Также для наблюдений доступны крупные спутники планет.

После 22 часов над горизонтом поднимается Марс. Красная планета перемещается в одном направлении с Солнцем по созвездию Рыб и видна всю ночь. В любительский телескоп виден диск планеты, в более мощный аппарат можно рассмотреть полярную шапку на Марсе.

После часа ночи на небе появляется самый яркий объект - это Венера. Планета движется по созвездию Тельца в одном направлении с Солнцем.

Меркурий появляется уже на светлеющем небе - после 3 часов. Из-за близости к Солнцу планету хорошо видно ограниченное время в году. Искать его нужно в созвездии Рака.

Уран, Нептун и карликовая планета Плутон видны только в мощную аппаратуру и желательно дальше от города - чтобы не мешала засветка. Уран и Нептун видны всю ночь, а утром участвуют в парад планет вместе с другими объектами. Точное положение небесных тел на конкретную дату и время можно узнать здесь.

Также всю неделю можно наблюдать серебристые облака, но при условии ясной погоды.

Евгения Шевцова