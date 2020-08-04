Работодателям Тюменской области возместят часть расходов на защиту от COVID-19

| Фото: Заводоковский городской округ ВКонтакте | Фото: Заводоковский городской округ ВКонтакте

Предпринимателям Тюменской области возместят 20% расходов на мероприятия, направленные на профилактику новой коронавирусной инфекции.

Как пояснила руководитель регионального отделения Фонда социального страхования Динара Поштаренко, перечень мероприятий включает в себя: приобретение перчаток, масок, бахил, защитных щитков, одноразовых и противочумных костюмов, антисептиков, дезинфицирующих растворов для обработки автотранспорта, офисных помещений и поверхностей. Также сюда входит приобретение рецеркуляторов воздуха, приборов для измерения температуры тела, проведение тестирования на COVID сотрудникам организации.

"Новые изменения, согласно которым расширен перечень мероприятий по сокращению производственного травматизма, расходы на которые могут быть компенсированы за счет Фонда социального страхования, вступили в силу 4 августа. В связи с эпидемиологической обстановкой организации, которые проводят мероприятия по профилактике распространения коронавирусной инфекции получат возмещение своих расходов за счет средств Фонда", - пояснила она.

В 2020 году на эти цели работодателям Тюменской области запланировано направить более 150 млн рублей. Размер компенсации составит 20% от суммы страховых отчислений за 2019 год. Документы и заявления на эти мероприятия необходимо подать в органы Фонда соцстрахования до 1 октября 2020 года.

Динара Поштаренко также добавила, что сумма компенсации может быть увеличена до 30% от суммы страховых взносов, начисленных за 2019 год, если организация-работодатель решит направить сотрудников предпенсионного возраста на санаторно-курортное лечение.

Она также уточнила, что в связи с переходом Тюменской области на прямые выплаты, работодателям необходимо подать заявление, а также документы по проведенным мероприятиям, направленным на профилактику распространения коронавирусной инфекции в территориальные органы Фонда до 15 декабря 2020 года. Региональное отделение проведет проверку в течение пяти календарных дней и перечислит средства на расчетных счет работодателя.

"Таким образом, подать заявление на финансирование этих мероприятий необходимо до 1 октября 2020 года, подать документы и заявление на возмещение данных расходов необходимо до 15 декабря текущего года", - пояснила она и добавила, что всю подробную информацию о порядке и сроках произведения выплат можно уточнить на сайте Фонда социального страхования.

Любовь Голышева