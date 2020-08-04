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Александр Моор представил президенту кандидатов на пост губернатора Югры

Политика, 20:43 04 августа 2020

admtyumen.ru

Губернатор Тюменской области Александр Моор внес на рассмотрение президенту Российской Федерации Владимиру Путину список кандидатур, претендующих на должность губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

В списке пять кандидатур из восьми, выдвинутых региональными отделениями политических партий. Это действующий руководитель Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, депутат Евгений Марков, депутат Алексей Савинцев, депутат Михаил Сердюк и спикер региональной думы Борис Хохряков.

До 23 августа президент РФ внесет три кандидатуры в думу автономного округа, и 13 сентября дума Югры должна выбрать губернатора.

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# Бгра , выборы

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