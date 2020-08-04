Александр Моор представил президенту кандидатов на пост губернатора Югры
admtyumen.ru
Губернатор Тюменской области Александр Моор внес на рассмотрение президенту Российской Федерации Владимиру Путину список кандидатур, претендующих на должность губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.
В списке пять кандидатур из восьми, выдвинутых региональными отделениями политических партий. Это действующий руководитель Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, депутат Евгений Марков, депутат Алексей Савинцев, депутат Михаил Сердюк и спикер региональной думы Борис Хохряков.
До 23 августа президент РФ внесет три кандидатуры в думу автономного округа, и 13 сентября дума Югры должна выбрать губернатора.