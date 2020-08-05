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Температура в Тобольске побила рекорд 100-летней давности

Общество, 09:18 05 августа 2020

tiamz.ru

Температурный рекорд 100-летней давности побит в Тобольске в понедельник, 3 августа днем, когда воздух прогрелся до 34,8° градусов, что на 1,5° выше прежнего достижения, сообщают Метеовести.

В первый день новой недели территория Тюменской области оказалась в зоне аномально жаркой погоды. В условиях антициклональной, малооблачной и сухой погоды ветры южных румбов несли в регион хорошо прогретые воздушные массы из Средней Азии, а яркие солнечные лучи лишь добавляли им тепла.

В результате положительная температурная аномалия достигла 7-12°.

Жаркая погода, обещающая новые рекордные максимумы, сохранится в регионе как минимум до конца этой недели.

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