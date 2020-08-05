Полицейского пса Кузю в Тюмени проводили на пенсию

| Фото: УМВД РФ по Тюменской области | Фото: УМВД РФ по Тюменской области

Немецкая овчарка Стоун Халк Атлант, которого кинологи ласкового зовут Кузей, восемь лет работал в конвойной службе. В его обязанности входила охрана и конвоирование задержанных, в том числе и на следственных экспериментах, сообщает УМВД Тюменской области.

За время несения службы Кузя зарекомендовал себя как спокойный, выдержанный и профессионально подготовленный напарник кинолога. Теперь по выслуге лет собака выходит на пенсию. Четвероногого бывшего полицейского заберет к себе кинолог Марина Тарасова.