В Тюмени собирают истории жильцов конторы пароходства и склада купца Колмакова

| Фото: пресс-служба мультицентра "Контора пароходства" | Фото: пресс-служба мультицентра "Контора пароходства"

Истории от жителей Тюмени, Заводоуковска и Ялуторовска, которые жили в разные периоды в доме конца XIX века — конторе пароходства и складе тюменского купца Колмакова, ищет команда мультицентра "Контора пароходства", сообщает пресс-служба мультицентра.

"В здании были жилые помещения с начала постройки (конец XIX века) до 1999 года, пока не обрушилась одна из стен. В нем жили сотрудники госучреждений, которые работали, предоставляли услуги и развивали свою деятельность в конторе пароходства. В дореволюционный период в левом крыле конторы на втором этаже располагалось пять жилых комнат, в советское время эта часть здания была перестроена под коммунальные квартиры. Контора получила новый адрес — Причал № 1. В здании находились коммунальные квартиры "Сибводпути", Нижне-Иртышского речного пароходства (пристань "Тюмень"). В 1970-е годы в пользовании конторы была "Росбакалея", а с конца 1970-х до конца 1990-х — тюменская база "Стеклотара"", — пояснили в пресс-службе "Конторы пароходства".

Руководитель мультицентра Юлия Саначина рассказала, что на открытии "Конторы пароходства" к организаторам подошла женщина и сообщила, что жила в здании во второй половине XX века. После этого стало известно, что в разные периоды здесь жили разные люди. "Нам бы очень хотелось поговорить с ними и опубликовать их рассказы. Ведь это неотъемлемая часть истории самого здания, которое до сих пор живо, наполнено людьми и в котором мы теперь объединяем представителей креативных индустрий", — добавила Юлия Саначина.

| Фото: пресс-служба мультицентра "Контора пароходства" | Фото: пресс-служба мультицентра "Контора пароходства"

Руководитель мультицентра отметила, что сейчас разрабатывается историческая онлайн-выставка о жизни здания, куда войдут рассказы тюменцев. Также экспозиция будет состоять из видеоинтервью, архивных фотоснимков, древа семьи Колмаковых и историй про развитие сферы пароходства в областной столице.

Напомним, мультицентр "Контора пароходства" (ул. 25-го Октября, 23а, стр.1) открылся в декабре 2019 года. В конце XIX века одна часть здания использовалась для конторы, другая — как складское помещение. Новое пространство состоит из выставочного пространства, большого и малого зала, холла и кофейни. Вся площадь здания — одна тыс. 200 кв. метров.