Депутат Госдумы сравнил тюменские термальные источники с Баден-Баденом

база отдыха "Верхний Бор" ВК | Фото: Алексей Анохин база отдыха "Верхний Бор" ВК | Фото: Алексей Анохин

Побывать в Тюменской области советует депутат Госдумы Александр Ремезков.

Перед осенней сессией, в августе, депутаты и сенаторы традиционно находятся в отпусках, законодатели планируют выделить неделю, чтобы посетить свои любимые места. О некоторых из них парламентарии рассказали РИА ФАН.

"Здесь созданы круглогодичные курорты европейского уровня для жителей и гостей региона, такие, например, как "Верхний бор". На этом курорте используются термальные источники с "живой водой", которая лечит целый спектр заболеваний так же эффективно, как воды Баден-Бадена или Карловых Вар", – рассказал депутат.