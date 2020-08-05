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Депутат Госдумы сравнил тюменские термальные источники с Баден-Баденом

Общество, 15:21 05 августа 2020

Алексей Анохин база отдыха "Верхний Бор" ВК | Фото: Алексей Анохин

Побывать в Тюменской области советует депутат Госдумы Александр Ремезков.

Перед осенней сессией, в августе, депутаты и сенаторы традиционно находятся в отпусках, законодатели планируют выделить неделю, чтобы посетить свои любимые места. О некоторых из них парламентарии рассказали РИА ФАН.

"Здесь созданы круглогодичные курорты европейского уровня для жителей и гостей региона, такие, например, как "Верхний бор". На этом курорте используются термальные источники с "живой водой", которая лечит целый спектр заболеваний так же эффективно, как воды Баден-Бадена или Карловых Вар", – рассказал депутат.

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# отдых , туризм

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