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Иностранцам разрешили безвизовый въезд в Россию для командировок

Общество, 16:16 05 августа 2020

Министерство транспорта РФ | Фото: Министерство транспорта РФ

Распоряжение о снятии ограничений на безвизовый въезд в Россию иностранцев для краткосрочных командировок подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства, пишет РИА Новости.

В пояснительной записке к документу отмечается, что речь идет об обладателях дипломатических или служебных паспортов из стран, с которыми действуют соглашения о безвизовых поездках.

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# виза , иностранцы , ограничения

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