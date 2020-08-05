Иностранцам разрешили безвизовый въезд в Россию для командировок

| Фото: Министерство транспорта РФ | Фото: Министерство транспорта РФ

Распоряжение о снятии ограничений на безвизовый въезд в Россию иностранцев для краткосрочных командировок подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства, пишет РИА Новости.

В пояснительной записке к документу отмечается, что речь идет об обладателях дипломатических или служебных паспортов из стран, с которыми действуют соглашения о безвизовых поездках.