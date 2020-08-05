Почти полмиллиона электронных больничных оформили жители Тюменской области за три года

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Около 450 тыс. электронных больничных оформлено в Тюменской области за три года, как в России наряду с бумажными ввели и такой формат листков нетрудоспособности.

С каждым годом этот показатель увеличивается. В 2018 году выдали 19 тыс. 159 электронных больничных, за 2019 год - 237 тыс. 30. В первом квартале 2020 года было оформлено 90 тыс. 128 электронных листков нетрудоспособности, а это 58% от общего количества выданных больничных, как в бумажном, так и в электронном виде. Во втором квартале эта цифра составляет 71%, сообщают в Тюменском региональном отделении Фонда социального страхования РФ.

Из 132 медицинских организаций области 89 медклиник выдают листок нетрудоспособности в электронном виде. Фактически принимают у своих работников электронные больничные 67,3% работодателей региона.

Тюменская область занимает 25 место по России и четвертое в Уральском федеральном округе по количеству выданных ЭЛН. Врачи больниц отмечают, что пациенты сами просят оформить листок нетрудоспособности именно в электронном виде, так как оформление такого больничного занимает меньше времени, с ним не нужно ходить из одного кабинета в другой, чтобы открыть или закрыть больничный, его нельзя потерять или испортить, а получить информацию о выданных листках и выплатах по ним можно через личный кабинет ФСС РФ.

Активный переход на ЭЛН необходим в связи с переходом Тюменской области на проект "Прямые выплаты". Чем быстрее страхователь приобретет опыт работы с электронным больничным, тем проще и удобнее ему будет работать с ФСС по этому проекту. Сроки обработки документов, как у работодателя, так и у фонда очень сжаты, и чтобы избежать негативных последствий, необходимо перестраиваться на новый цифровой формат работы, уверены в ведомстве.