Выпускник тюменской гимназии стал первым в регионе 300-балльником ЕГЭ

| Фото: администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

Выпускник гимназии №21 Андрей Левченко впервые за историю ЕГЭ в Тюменской области сдал три экзамена на 300 баллов. Он набрал максимальные баллы на ЕГЭ по физике, математике и информатике, сообщает областной департамент образования и науки.

Также Андрей Левченко сдавал русский язык и набрал на экзамене 98 баллов, и 87 баллов - по английскому языку.

Как рассказала учитель математики гимназии №21 Галина Сердитова, Андрей - добросовестный и ответственный юноша. Он всегда был любознательным ребенком и шел вперед.

"Андрея я учила с 7 класса. В 8-9 классах, приходил на факультативные занятия к моим выпускникам и решал экономические задачи даже быстрее старшеклассников. Андрей всегда участвовал в олимпиадах, ездил на статусные соревнования, очень много занимался сам. Во время дистанционного обучения делал все задания и дополнительно решал то, что ему интересно. Андрея всегда отличала тяга к знаниям, очень целеустремленный ребенок. Уверена, что эти качества помогут ему не только в дальнейшем обучении, но и в жизни", - рассказала она.

ЕГЭ в 2020 году проходил с 3 июля по 25 июля. Дополнительный период ЕГЭ проходит с 3 по 8 августа. В это время сдают экзамен ребята, пропустившие или не завершившие его в основной период по болезни или другой уважительной причине. Свои результаты выпускники получат не позднее 17 августа.