Секция по боксу откроется в Доме социальной реабилитации в Борках

| Фото: Федерация бокса Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Федерация бокса Тюменской области во ВКонтакте

Секция по боксу в Доме социальной реабилитации в Борках начнет работать сразу же после снятия ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Примерно 40 воспитанников смогут заниматься этим видом спорта.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил тренер-преподаватель по боксу ДЮСШ пос. Боровский Тюменского района Артем Ситников.

"Сто человек находится в Доме социальной реабилитации. Я наберу две группы: до 5 класса и с 5 по 11 классы, примерно 40 детей. Дети в этом доме с сильным характером. Среди них легче найти тех, из кого можно воспитать настоящего чемпиона", - говорит он.

Идею организовать на базе социального учреждения секцию по боксу поддержали Федерация по боксу Тюменской области и руководство ДЮСШ, добавляет Артем Ситников. Они окажут помощь по оснащению базы для тренировок.

Общий стаж работы тренера Артем Ситникова составляет 21 год. Он воспитал призеров всероссийских соревнований, победителей УФО, один его ученик участвовал в международном турнире.

Как заметил тренер, главная его цель – воспитать не чемпиона, а хорошего человека. Этому и будет следовать Артем Ситников, работая на базе Дома социальной реабилитации семей и детей в Борках.

Анжела Лебедева