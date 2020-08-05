  • 5 августа 20205.08.2020среда
  • В Тюмени 20..22 С 3 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Аромашево стартовал прием заявок на конкурс по благоустройству

Общество, 18:05 05 августа 2020

ИИЦ "Слава труду" Аромашевского района

Прием заявок на конкурс по благоустройству стартовал в Аромашево. Победителей и призеров отметят подарочными сертификатами.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил специалист отдела ЖКХ администрации Аромашевского района Геннадий Бутаков.

Заявки от жителей Аромашевского сельского поселения на традиционный конкурс по благоустройству в администрации ждут до 10 августа.

"Комиссия с 11 по 14 августа объедет тех, кто подаст заявки на конкурс. Победители и призеры получат сертификаты стоимостью от 3 тысяч рублей на покупку товаров в местном строительном магазине. Аромашевцы активно участвуют в этом конкурсе. Он проводится по трем номинациям: среди многоквартирных домов, организаций и частного сектора", - говорит Геннадий Бутаков.

ИИЦ "Слава труду" Аромашевского района ИИЦ "Слава труду" Аромашевского района ИИЦ "Слава труду" Аромашевского района ﻿

В конкурсе 2019 года участвовали владельцы пяти частных домов, четыре многоквартирных дома и пять организаций. По словам специалиста отдела ЖКХ, эксперты оценивают: наличие малых архитектурных форм, убранство и внешний вид прилегающей территории. Как заметил Геннадий Бутаков, среди конкурсантов есть постоянные участники, которые всегда находят, чем удивить комиссию, и становятся победителями, призерами.

Анжела Лебедева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Аромашево , благоустройство , конкурс

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:27 05.08.2020Наклейки с животными появились на парковых скамейках в Тюмени
18:16 05.08.2020Подать заявление об изменении параметров ИЖС жители региона могут в электронном виде
18:05 05.08.2020В Аромашево стартовал прием заявок на конкурс по благоустройству
17:54 05.08.2020Тюменскую набережную украсили ивами