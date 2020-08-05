В Аромашево стартовал прием заявок на конкурс по благоустройству

ИИЦ "Слава труду" Аромашевского района ИИЦ "Слава труду" Аромашевского района

Прием заявок на конкурс по благоустройству стартовал в Аромашево. Победителей и призеров отметят подарочными сертификатами.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил специалист отдела ЖКХ администрации Аромашевского района Геннадий Бутаков.

Заявки от жителей Аромашевского сельского поселения на традиционный конкурс по благоустройству в администрации ждут до 10 августа.

"Комиссия с 11 по 14 августа объедет тех, кто подаст заявки на конкурс. Победители и призеры получат сертификаты стоимостью от 3 тысяч рублей на покупку товаров в местном строительном магазине. Аромашевцы активно участвуют в этом конкурсе. Он проводится по трем номинациям: среди многоквартирных домов, организаций и частного сектора", - говорит Геннадий Бутаков.

В конкурсе 2019 года участвовали владельцы пяти частных домов, четыре многоквартирных дома и пять организаций. По словам специалиста отдела ЖКХ, эксперты оценивают: наличие малых архитектурных форм, убранство и внешний вид прилегающей территории. Как заметил Геннадий Бутаков, среди конкурсантов есть постоянные участники, которые всегда находят, чем удивить комиссию, и становятся победителями, призерами.

Анжела Лебедева