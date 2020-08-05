Наклейки с животными появились на парковых скамейках в Тюмени

Медиацентр молодежной политики Тюменской области Медиацентр молодежной политики Тюменской области

Наклейки с животными, которые обозначают социальную дистанцию, появились на скамейках Цветного бульвара и в экопарке "Затюменский" 5 августа, сообщает пресс-служба Медиацентра молодежной политики Тюменской области.

Наклейки с изображением панд, львов, котов, тигров, лис и хаски разместили на 26 лавках: 10 находятся в экопарке, 16 — на Цветном бульваре. Животные в лапах держат таблички с надписями: "Не больше двух особей одного вида", "Сяду между вами", "Садись рядом" и другие. Длина каждой наклейки — полтора метра. Так тюменская молодежь напоминает горожанам об ответственном отношении к своему здоровью.

"Важно помнить о мерах безопасности в транспорте, торговых центрах и общественных местах. На свежем воздухе жители часто забывают о социальной дистанции. Поэтому мы решили ненавязчиво напомнить, насколько просто находиться на расстоянии в полтора метра друг от друга", - говорит руководитель Медиацентра молодежной политики Тюменской области Александра Оверченко.

Напомним, режим повышенной готовности из-за коронавируса в Тюменской области действует до 16 августа. Ранее городские активисты нанесли разметку социальной дистанции на пяти остановках Тюмени. Необходимое расстояние измерили в бобрах, лосях, собаках породы корги и других животных.